وزير النقل يشكل لجنة لدراسة أسباب حادث قطار البدرشين

أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محمد عرفة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ؛ للوقوف على أسباب حادث القطار 986 "القاهرة/ قنا" الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.



وذكرت وزارة النقل والمواصلات - في بيان - أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والإشارات والصيانة والدعم الفني وتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام التخطيط وهندسة السكة وأستاذ من كلية الهندسة.



وكانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن سقوط ثلاث عربات وانقلاب عربة رابعة من القطار بمحطة المرازيق على خط "القاهرة/ السد العالي".