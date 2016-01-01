مراسل صدى البلد يكشف معلومات جديدة عن حادث انقلاب قطار البدرشين .. فيديو

قال محمود حافظ، مراسل قناة " صدى البلد"، إن حادث انقلاب قطار البدرشين مأساوي، مضيفا: " شهود العيان أكدوا أن سبب خروج قطار البدرشين عن المسار هو تحويلة خاطئة أدت إلى خروج مجموعة من عربات القطار خارج المسار".



وأضاف " حافظ " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أغلب المتخصصين في قيادة القطارات أكدوا أن سرعة القطار تراوحت بين 90 إلى 120 كيلو متر أثناء دخوله على التحويلة مما أدى إلى إنقلاب 4 عربات من قطار البدرشين، والذى تسبب فى وقوع حادث قطار البدرشين.



وتابع:" وزارة الصحة أعلنت أن عدد المصابين جراء حادث انقلاب قطار البدرشين هم 55 مصابا بين جروح وكدمات بسيطة ومتوسطة ولا وفيات حتى الآن" .

