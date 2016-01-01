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بكري: يجب التراجع عن قرار إهانة السلام الجمهوري بالمستشفيات.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:27 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هانى حسين
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن إذاعة السلام الجمهوري داخل المستشفيات أمر مهين.

ووجه " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، حديثه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلا :"هل إذاعة السلام الوطني تعزز الانتماء داخل نفوس الأطباء؟".

وتابع:" أتمنى من وزيرة الصحة التراجع عن ذلك القرار الذي يعرض السلام الجمهوري للإهانة.. وفي مقابل ذلك علينا تحسين الخدمة الطبية داخل المستشفيات، وتحسين أوضاع الأطباء وتوفير كافة المستلزمات الطبية في المستشفيات ".

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