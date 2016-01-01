ايسلندا بديلا للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، منذ قليل، على قرار استبدال الولايات المتحدة بآيسلندا لتكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.



وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان، الشهر الماضي، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها متحيزة سياسيًا ضد إسرائيل.



بينما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن أسفه للقرار الأمريكي، معتبرا أنه كان "من الأفضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.



