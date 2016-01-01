ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ايسلندا بديلا للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، منذ قليل، على قرار استبدال الولايات المتحدة بآيسلندا لتكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان، الشهر الماضي، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها متحيزة سياسيًا ضد إسرائيل.

بينما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن أسفه للقرار الأمريكي، معتبرا أنه كان "من الأفضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

ترشيحاتنا

إنفانتينو: عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 غير معلوم

إخلاء باقي عربات قطار القاهرة - قنا من الركاب عقب انقلابه.. صور

الخطيب يشارك فى جنازة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير.. فيديووصور

الفيفا تمنع تصوير الجميلات في مدرجات المونديال لهذا السبب

إصابة مساعد وزير الصحة بأزمة قلبية أثناء زيارته لمصابي البدرشين

رئيس الوزراء يتابع حادث انقلاب قطار البدرشين مع الوزراء المعنيين.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات

ياسر جلال: بحب محمد رمضان بس أنا مش نمبر وان.. فيديو

السكة الحديد توفر قطارا بديلا لنقل ركاب حادث البدرشين.. فيديو وصور

مراسل صدى البلد يكشف معلومات جديدة عن حادث انقلاب قطار البدرشين .. فيديو

ألبيول: صفقة رونالدو وقدوم انشيلوتي يفيدان الكالتشيو

شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين

شاهد.. وليد فواز ومي سليم أثناء شهر العسل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

قبل الحج .. تعرف على أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات.. فيديو وصور

نقل 20 مصابا من قطار البدرشين إلى مستشفى الهرم .. فيديووصور

فيديو

بكري: يجب التراجع عن قرار إهانة السلام الجمهوري بالمستشفيات.. فيديو
مراسل صدى البلد يكشف معلومات جديدة عن حادث انقلاب قطار البدرشين .. فيديو
السكة الحديد توفر قطارا بديلا لنقل ركاب حادث البدرشين.. فيديو وصور
الإسعاف تكشف عن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار البدرشين
لقطات مصورة لنقل مصابي حادث البدرشين إلى مستشفى الهرم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟