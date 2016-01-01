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القبطان مرعي: التوأمتان نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي بالجيزة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:33 م
القبطان أحمد مرعي
القبطان أحمد مرعي
عبدالله خالد
هنأ القبطان أحمد مرعي، أمين العمل الجماهيري عن حزب مستقبل وطن بالجيزة، أوائل الثانوية العامة خاصة الأوائل من أبناء المحافظة (ندى ونادين المنسي – شيماء جاد – مهاب ناصر) وأسرهم، لحصولهم على مراكز متقدمة فى العلم، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأضاف مرعي في بيان له، أن التوأمتين نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي والتفوق بالجيزة حيث نجحا في تحدي الإعاقة والحصول على المركز الأول مكرر بمجموع 410 في الشعبة الأدبية، فهما من الطالبات المندمجات في التعليم، كما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بموهبة الطالبة الأخيرة خلال عزفها في احتفالات سيناء هذا العام.

وفي هذا السياق، توجه أمين العمل الجماهيري، بالشكر للقيادة السياسية الحالية حكومة ورئيسا على اهتمامهم بالطلاب المتفوقين والمواهب النابغة، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم في الحد من حالات الغش وضبط منظومة الامتحانات خلال العام الحالي.
القبطان مرعي: التوأمتان نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي بالجيزة
القبطان مرعي: التوأمتان نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي بالجيزة
القبطان مرعي: التوأمتان نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي بالجيزة
القبطان مرعي: التوأمتان نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي بالجيزة
القبطان مرعي: التوأمتان نادين وندى ضربتا أروع أمثلة التحدي بالجيزة

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