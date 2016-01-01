ميلانيا ترامب تغازل البريطانيين بتصميم لفيكتوريا بيكهام



ويبدو أن ميلانيا كانت حريصة على كسب ود البريطانيين حيث اتسمت باللطف الشديد خلال زيارتها لمنطقة تشيلسي ومستشفى لندن برفقة فيليب ماي زوج تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية.



كما شاركت في لعبة البولينج على ملعب أخضر، وبدا عليها الاستمتاع الشديد بالرغم من أنها لم تكن ترتدي الحذاء المناسب للعب.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن محاولة ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى تخفيف حدة هجوم الرئيس دونالد ترامب على السياسات البريطانية، حيث غازلت ميلانيا ترامب البريطانيين بارتدائها فستان من تصميم فيكتوريا بيكهام، زوجة نجم الكرة الشهير ديفيد بيكهام، وتصل قيمته إلى 1550 جنيه استرليني.