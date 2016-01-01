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فن

رانيا يوسف تنشر صور إجازتها في اليونان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:33 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" خلال قضاء الإجازة الصيفية باليونان بعد توقف تصوير فيلمها «عش الدبابير» بسبب المشكلات المالية.

وتعود رانيا خلال أيام قليلة لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم «دماغ شيطان» مع باسم سمرة، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن فيلم «عش الدبابير» يشارك فيه مجدي كامل، وسارة سلامة، ونور فخري، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.
رانيا يوسف تنشر صور إجازتها في اليونان

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