فاطمة ناصر تطل بالابيض في مهرجان منارات وتنتظر عرض مصطفى زاد

أطلت الفنانة التونسية فاطمة ناصر بفستان ابيض ينتمي لإحدى الماركات العالمية الشهيرة في افتتاح مهرجان منارات بالعاصمة التونسية أمس.



وتنتظر فاطمة في الوقت نفسه عرض فيلمها "مصطفى زاد" في قسم بانوراما المهرجان للمخرج نضال شطا بعد فوزها بالجائزة الكبرى في مهرجان وجدة السينمائي بالمغرب وهو فيلم اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه في 24 ساعة، في ليلة التحضيرات التي تسبق أول انتخابات ديمقراطية في تونس.



وعلى صعيد آخر عبرت فاطمة ناصر عن رضاها عن ردود الفعل التي وصلتها عن مسلسلها الرمضاني "قانون عمر" الذي شاركت بطولته مع حمادة هلال وإيمان العاصي، مؤكدة أنه سينال مشاهدة كبيرة بعد انتهاء الموسم الرمضاني وإن كان قد حظي بنسبة مشاهدة جيدة في رمضان.



وعن مشاركتها كضيفة شرف ضمن مسلسل "أمر واقع" قالت إن شركة اروما المنتجة تربطها بها علاقة وثيقة وهي قد قدمت أحد الأفلام القصيرة لبرنامج حكاية كل بيت والتي كتبها محمد رفعت كاتب أمر واقع وأخرجها محمد اسامة مخرج العمل لذا فلم يكن من الممكن أن ترفض الدور.



وتستعد فاطمة للمشاركة في عدة أعمال بين تونس ومصر ستكشف عنها قريبا.