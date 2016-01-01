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19 لاعبا في قائمة المصري لملاقاة نهضة بركان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:33 م
19 لاعب في قائمة
19 لاعب في قائمة المصري لملاقاة نهضة بركان
محمد الغزاوى -نور عادل
غادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد منذ قليل متوجهًا للقاهرة لقضاء عدة ساعات بأحد الفنادق قبل السفر فجر غد السبت إلى المغرب لملاقاة نظيره المغربي نهضة بركان يوم الأربعاء المقبل بالكونفيدرالية.

وتضم قائمة الفريق 19 لاعبًا هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، احمد بوسكا ، كريم العراقي ، محمد شطة ، اسلام صلاح ، محمد كوفي ، أحمد عبد الموجود ، أحمد أيمن منصور ، مصطفى مارسيلو ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، طارق جبريل “توريك جبرين” ، ايزي ايميكا ، محمد جابر ، اسلام عيسى ، محمود وادي ، أحمد جمعة ، عبد الناصر دي ماريا.

وأنهى شريف مزروع عضو المجلس ورئيس البعثة بمعاونة وليد بدر المدير الإداري وحسن عمار عضو المجلس بالتنسيق مع السفير المصري ترتيبات استقبال وإقامة الفريق بالمغرب وكذا معسكر السعدية المغلق.
19 لاعبا في قائمة المصري لملاقاة نهضة بركان
19 لاعبا في قائمة المصري لملاقاة نهضة بركان
19 لاعبا في قائمة المصري لملاقاة نهضة بركان

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