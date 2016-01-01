تجمهر عشرات من أولياء طلاب محجوبة نتائجهم في الثانوية بسوهاج

نظم عشرات من أولياء أمور الطلاب المحجوبة نتائجهم في الشهادة الثانوية بقرار من وزارة التربية والتعليم في دار السلام بمحافظة سوهاج وقفة احتجاجية اعتراضا علي القرار الصادر بحق الطلاب.



وأكد الأهالي الذين تجمعوا أمام الإدارة التعليمية بمدينة دار السلام عصر اليوم أن أبنائهم متفوقون ولم يرتكبوا أي وقائع غش داخل اللجان وأكد الأهالي أن قرار الوزير ظلم أبنائهم.



وقال الأهالي الغاضبين إن من ارتكب وقائع غش هم الطلاب المحولين من محافظات أخري وبخاصة محافظة قنا وهم من ارتكبوا وقائع الغش ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراءات لمحاسبتهم أو التحقق في واقعة تحويلهم قبل الامتحانات رغم أنهم لا يوجد لهم محل إقامة في منطقتهم.



وأكد الأهالي أنهم أرسلوا احتجاجات بالفاكس لوزير التربية والتعليم للمطالبة بالتراجع عن قراره، مؤكدين أنهم سيلجأون للقضاء للحصول علي حق الطلاب.

