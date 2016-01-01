ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تجمهر عشرات من أولياء طلاب محجوبة نتائجهم في الثانوية بسوهاج

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:40 م
تجمهر العشرات من
تجمهر العشرات من اولياء الطلاب المحجوبة نتائجهم في الثانوية
خالد رياض
نظم عشرات من أولياء أمور الطلاب المحجوبة نتائجهم في الشهادة الثانوية بقرار من وزارة التربية والتعليم في دار السلام بمحافظة سوهاج وقفة احتجاجية اعتراضا علي القرار الصادر بحق الطلاب.

وأكد الأهالي الذين تجمعوا أمام الإدارة التعليمية بمدينة دار السلام عصر اليوم أن أبنائهم متفوقون ولم يرتكبوا أي وقائع غش داخل اللجان وأكد الأهالي أن قرار الوزير ظلم أبنائهم.

وقال الأهالي الغاضبين إن من ارتكب وقائع غش هم الطلاب المحولين من محافظات أخري وبخاصة محافظة قنا وهم من ارتكبوا وقائع الغش ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراءات لمحاسبتهم أو التحقق في واقعة تحويلهم قبل الامتحانات رغم أنهم لا يوجد لهم محل إقامة في منطقتهم.

وأكد الأهالي أنهم أرسلوا احتجاجات بالفاكس لوزير التربية والتعليم للمطالبة بالتراجع عن قراره، مؤكدين أنهم سيلجأون للقضاء للحصول علي حق الطلاب.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع حادث انقلاب قطار البدرشين مع الوزراء المعنيين.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات

تعرف على القطار المنكوب بين محطتي العياط والبدرشين.. صور

السكة الحديد توفر قطارا بديلا لنقل ركاب حادث البدرشين.. فيديو وصور

الاهلي يستقر علي إعارة باكا وبركات وحمودي والشيخ

20 صورة من موقع حادث انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين

انقلاب قطار الوجه القبلي بمحطة المرازيق بالبدرشين..فيديووصور

الخطيب يشارك فى جنازة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير.. فيديووصور

توأم أوائل الثانوية العامة: بنذاكر 8 ساعات يوميا .. فيديو

رانيا يوسف تنشر صور إجازتها في اليونان

بلطجي يستغل كلبا شرسا لتمزيق جسد شاب.. فيديو

راكيتيتش: فوجئت برحيل رونالدو إلى يوفنتوس

التعليم تستعد لإعلان جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

فيديو

الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا
أشرف رشاد: مستقبل وطن ظهير الدولة.. فيديو
مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو
محافظ الجيزة: لا حالات خطرة فى حادث قطار البدرشين .. فيديو
رئيس مستقبل وطن يكشف حقيقة الاندماج مع من أجل مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟