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أخبار البلد

أحد مصابى حادث انقلاب قطار البدرشين: ارتطم بدشمة خرسانية.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:46 م
اسحاق صليب بطرس أحد
اسحاق صليب بطرس أحد مصابى حادث انقلاب قطار البدرشين
كريم عاطف - حمادة خطاب - محمد مجدى
قال اسحاق صليب بطرس أحد مصابى حادث انقلاب قطار البدرشين اليوم إنه كان متجها من القاهرة إلى نجع حمادى مستقل العربة رقم 7 داخل القطار.

وأضاف بطرس أن قطار البدرشين خرج عن مساره المحدد واتجه إلى مخزن مهجور وبدأ سائق القطار الضغط على الفرامل أكثر من مرة ثم ارتطم بدشمه خرسانية مما تسبب فى انقلاب 5 عربات خلفية ووقوع حادث انقلاب قطار البدرشين.

وتابع بطرس أنه أصيب فى الرأس وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بحادث انقلاب قطار البدرشين اليوم.

وكان قطار قد تعرض لحادث انقلاب بمنطقة البدرشين اليوم بسبب خطأ في التحويلة على السكة الحديد .

وكانت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع حادث انقلاب قطار البدرشين، الذي تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط .

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