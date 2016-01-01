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أهالي المنوفية يشيعون جثامين 3 من أسرة واحدة توفوا في حادث مطروح

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:47 م
أهالي المنوفية يشيعون
أهالي المنوفية يشيعون جثامين 3 من أسرة واحدة
محمد احمد
شيع المئات من أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، جثامين 3 أفراد من أسرة واحدة اثر مصرعهم في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح أثناء ذهابهم لقضاء المصيف.

وخرجت الجنازة من مسجد اللمعي بمدينة تلا، وسط حضور أهالي الضحايا واهالي المدينة، وتشييع جثامين كل من محمود محمد أبو إبراهيم بالمعاش وزوج إبنته عطية عربود 55 عام وحفيدته وأبنة الثاني الطالبة علا عطية عربود الي مثواهم الاخير بمقابر الأسرة.

وكان أتوبيس رحلات خاص بالعاملين بمستشفى تلا قد اصطدم بسيارة نقل أسفر عن مصرع 12 شخص وإصابة 29 أخريين بالكيلو 90 طريق «الإسكندرية ـ مطروح» بمنطقة الجفيرة بالضبعة وأسفر الحادث عن وفاة 12 شخصا من ركاب الأتوبيس وتجمبع 2 كيس أشلاء، وإصابة 29 تراوحت إصاباتهم ما بين كسور متعددة بالجسم وسحجات وكدمات، تم نقل المصابين وجثامين المتوفين إلى مستشفيى الضبعة المركزى ورأس الحكمة.


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