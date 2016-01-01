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محافظ الجيزة: لا حالات خطرة فى حادث قطار البدرشين .. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:31 م
حادث إنقلاب قطار
حادث إنقلاب قطار البدرشين
هانى حسين
قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المحامي العام يشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث إنقلاب قطار البدرشين، لافتا إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مرفق الإسعاف وتم إرسال عشرات سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل كافة المصابين إلى المستشفيات «البدرشين والحوامدية والهرم».

وأضاف "الدالي " في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أعداد المصابين جراء حادث إنقلاب قطار البدرشين هو 55 مصابا، ولم تسجل وفيات ولا توجد حالات خطرة والإصابات بسيطة وفوق متوسطة.

وتابع :" تم تشغيل خط القطار بشكل مبدئي بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية والنيابة العامة، تباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب وقوع حادث إنقلاب قطار البدرشين".

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