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منوعات

عداءة أثيوبية تثير الجدل بسبب شكلها

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:02 م
العداءة الأثيوبية
العداءة الأثيوبية جيرماويت جبرزيهير
حنين الشريف
أثارت العداءة الإثيوبية جيرماويت جبرزيهير-16 عاما- الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض اللاعبين بسبب ملامحها التي بدا عليها علامات التقدم في السن.

وحصدت العداءة الإثيوبية الميدالية البرونزية في سباق الـ5آلاف متر في البطولة الدولية لتحت العشرين المقامة حاليا في مدينة تامبيري الفنلندية.

وسخر عداء إسباني يدعى أوسكار سبيندلز -24 عاما- من زميلته الأثيوبية بقوله "إن أولادها وأحفادها يتابعونها من مقاعد المشاهدين وهي تفوز ببطولة تحت عشرين عاما".

ويبدو أن سخرية العداء الإسباني أثارت غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بأنه يفتقر لأعوام من التعليم والتهذيب وأنه كان بإمكانه انتقادها بأسلوب حضاري أكثر من ذلك.

وأكد الكثيرون أن الاتحاد الدولي هو الجهة الوحيدة التي من شأنها استبعاد اللاعبة التي تؤكد الوثائق أن تاريخ ميلادها نوفمبر 2001، ولم ينجح أي من منتقديها في إثبات العكس.
عداءة أثيوبية تثير الجدل بسبب شكلها
عداءة أثيوبية تثير الجدل بسبب شكلها

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