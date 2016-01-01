رئيس مستقبل وطن يكشف حقيقة الاندماج مع من أجل مصر .. فيديو

قال أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن جمعية من أجل مصر لم تتخذ الشكل التنظيم الرسمي ووجدت تحقيق ذلك في التكامل مع حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن تلاحم كل من حزب مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر سيكون نافذة سياسية في كل مكان في مصر.



وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا استجبنا إلى دعوة الرئيس السيسي بالاندماج بين أصحاب الأيديولوجيات المتشابهة، مضيفا:" هناك تشابه في الأفكار والرؤى بين مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر".



وتابع:" الهيكل التنظيمي للحزب هو الأكبر في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية في مصر".

