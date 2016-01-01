ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس مستقبل وطن يكشف حقيقة الاندماج مع من أجل مصر .. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:30 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
هانى حسين
قال أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن جمعية من أجل مصر لم تتخذ الشكل التنظيم الرسمي ووجدت تحقيق ذلك في التكامل مع حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن تلاحم كل من حزب مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر سيكون نافذة سياسية في كل مكان في مصر.

وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا استجبنا إلى دعوة الرئيس السيسي بالاندماج بين أصحاب الأيديولوجيات المتشابهة، مضيفا:" هناك تشابه في الأفكار والرؤى بين مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر".

وتابع:" الهيكل التنظيمي للحزب هو الأكبر في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية في مصر".

ترشيحاتنا

تعرف على القطار المنكوب بين محطتي العياط والبدرشين.. صور

ركاب قطار البدرشين يناشدون المسئولين بسرعة نقلهم.. صور

السكة الحديد توفر قطارا بديلا لنقل ركاب حادث البدرشين.. فيديو وصور

3 لاعبين يهددون تاريخ كرستيانو وميسي بعد نهائي المونديال

مدرب كرواتيا يضع المغرب ضمن أفضل 3 منتخبات بالمونديال

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي

رانيا يوسف تنشر صور إجازتها في اليونان

المدير الفنى السابق للكاف يرشح هذا المنتخب للتتويج بالمونديال

وزيرة الصحة: 58 حالة إصابة ولا وفيات في حادث قطار البدرشين

إنفانتينو: ميسي الأفضل في التاريخ.. ونيمار أسطورة

انقلاب قطار الوجه القبلي بمحطة المرازيق بالبدرشين..فيديووصور

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

فيديو

مستقبل وطن: لابد من آلية زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة.. فيديو
الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا
أشرف رشاد: مستقبل وطن ظهير الدولة.. فيديو
مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو
محافظ الجيزة: لا حالات خطرة فى حادث قطار البدرشين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟