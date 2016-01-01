النائب العام يأمر بالتحفظ علي الصندوق الأسود لقطار البدرشين

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بالتحفظ على موقع حادث قطار البدرشين وعلى الصندوق الأسود الموجود بالقطار رقم 986 ، والذي انقلب بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة.



كما أمر النائب العام، بتشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكون مهمتها الانتقال إلى موقع حادث انقلاب قطار البدرشين، للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث وكيفية حدوثه وإعداد تقرير بهذا الشأن.



وكذلك استدعاء المسئولين بالسكة الحديد لسؤالهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها بإمكان تجديد المسئوليات الجنائية والإدارية في هذا الحادث.



وكان النائب العام قد أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى موقع حادث قطار المرازيق البدرشين.



وكانت عربتان لأحد قطارات الوجه القبلي خرجت عن السكك الحديدية بمحطة المرازيق التابعة لمركز البدرشين.



تلقى مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن القضبان وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، بإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.