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كأس العالم

كوبر يخطف فرصة من مدرب كرواتيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:31 م
صدى البلد
نور عادل
فجرت صحيفة الامارات اليوم، مفاجأة كبرى عن تفوق المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر على النجم الابرز في كأس العالم روسيا 2018 بالوقت الحالي وهو المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش.

ونجح زلاتكو داليتش في ان يقود منتخب بلاده الي نهائي كأس العالم 2018 وذلك محققًا مفاجأة بالتغلب على منتخب انجلترا في نصف نهائي مونديال روسيا.

وذكرت الصحيفة الاماراتية اليوم ان زلاتكو داليتش كان يرغب في ان يتولى منصب المدير الفني لنادي الوصل الاماراتي وذلك عام 2013 وتوسط للعديد من وكلاء اللاعبين من اجل ان يصل الي هذا المنصب.

وكان زلاتكو داليتش قريب للغاية من ان يصل الي هذا المنصب وذلك قبل ان يأتي الارجنتيني هيكتور كوبر ويظهر في صورة المفاوضات مع نادي النصر ليأخذ بدلًا منه منصب المدير الفني لنادي الوصل.

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