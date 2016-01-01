ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:35 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
هانى حسين
قال أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن إئتلاف دعم مصر يعتبر ائتلافا برلمانيا وليس كيانا حزبيا.

وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا قدمنا الكثير مع إئتلاف دعم مصر، وملتزمون بدعم ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان والعمل من خلاله .

وتابع:" بعض أعضاء دعم مصر كانوا يرغبون في تحويل الائتلاف إلى حزب حتى يكون هناك كيان قوي يملأ الحياة السياسية.. وأستطيع القول إن كيان مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر يمثلان هذا الكيان القوي".

ترشيحاتنا

ألبيول: صفقة رونالدو وقدوم انشيلوتي يفيدان الكالتشيو

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

الاهلي يستقر علي إعارة باكا وبركات وحمودي والشيخ

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

كوبر يخطف فرصة من مدرب كرواتيا

هجوم حاد على رحمة حسن بعد صورها العارية

استدعاء وزير النقل فى البرلمان بسبب حادث قطار البدرشين

ليفربول: محمد صلاح سينضم لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة

أحد مصابى حادث انقلاب قطار البدرشين: ارتطم بدشمة خرسانية.. فيديو

السكة الحديد توفر قطارا بديلا لنقل ركاب حادث البدرشين.. فيديو وصور

جروس يُعلن تشكيل الزمالك في الشوط الثالث أمام الوصل

تعرف على القطار المنكوب بين محطتي العياط والبدرشين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

فيديو

مستقبل وطن: لابد من آلية زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة.. فيديو
الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا
أشرف رشاد: مستقبل وطن ظهير الدولة.. فيديو
مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو
محافظ الجيزة: لا حالات خطرة فى حادث قطار البدرشين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟