مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو

قال أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن إئتلاف دعم مصر يعتبر ائتلافا برلمانيا وليس كيانا حزبيا.



وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا قدمنا الكثير مع إئتلاف دعم مصر، وملتزمون بدعم ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان والعمل من خلاله .



وتابع:" بعض أعضاء دعم مصر كانوا يرغبون في تحويل الائتلاف إلى حزب حتى يكون هناك كيان قوي يملأ الحياة السياسية.. وأستطيع القول إن كيان مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر يمثلان هذا الكيان القوي".

