حصاد البحيرة في أسبوع.. توقيع عقد ابتدائى لإنشاء جامعة أخناتون باستثمارات مليار جنيه.. الموافقة على البدء فى 14 مشروعا بتكلفة 289 مليون جنيه توفر 1074 فرصة عمل

البحيرة فى أسبوع :

اقامة جامعة خاصة بوادى النطرون على ممساحة 25 فدان

تنفيذ التدريب العملي المشترك (صقر 29) لمواجهة الازمات والكوارث بمحافظة البحيرة

طوارئ ببيطرى البحيرة ورفع درجة الاستعداد للتصدى "لفيروس الجلد العقدى"

شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية العديد من الاحداث المهمة على صعيد تنمية المجتمع المحلى ومواجهة الازمات والكوارث والتاكيد اعلى أهمية المؤتمرات العلمية للصيادلة لمواكبة التطوير والتقنية الحديثة فى صناعة الادوية ..بالاضافة الى سيطرة حالة من الفزع والرعب بين الفاحين اثر انتشار عدة بؤر" لفيروس الجلد العقدى".وفى إطار ذلك وافق اللجنة العليا للإستمثار برئاسة المهندسة نادية عبده، المكلفة بتسيير اعمال محافظة البحيرة على 14 مشروع استثماري بتكلفة 289 مليون و 200 الف جنية توفر اكثر من 1074 فرصة عمل وجاء ابرزها وحدة جرش وخلط اعلاف على مساحة 360 متر بناحية مؤسسة البستان بالدلنجات باستثمارات 3 مليون وتوفر 5 فرص عمل, مشروع انتاج حيوانى ومشتملاته على مساحة 10 آلاف متر بناحية قرية محمد متولى الشعراوي بابو المطامير باستثمارات 17 مليون و400 الف يوفر 20 فرصة عمل.يأتى الى جانب ذلك مشروع ثلاجه حفظ الخضر والفاكهة على مساحة 3000 متر ومحطة فرز وتعبئة على مساحة 1000 متر بناحية الكيلو 103 مصر اسكندرية الصحراوي بوادي النطرون باستثمارات 3 مليون توفر 20 فرصة عمل ،محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة وثلاجات لتبريد وحفظ الخضروات والفاكهة بمشتملاتها على مساحة 80 الف متر2 بالنوبارية باستثمارات 250 مليون ويوفر 500 فرصة عمل مؤقته و225 من الاداريين، بالاضافة الى اقامة محطة فرز وتعبئة بمشتملاتها على مساحة 6100 متر وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 2000 متر ومعمل البان على مساحة 1000 متر ومجزر آلي على مساحة 500 متر وميزان بسكول على مساحة 600 متر وذلك بناحية النوبارية الكيلو 71 بابو المطامير باستثمارات 7 مليون وتوفر30 فرصة عمل، مشروع انتاج داجني على مساحة 1200 متر بناحية وادى النطرون باستثمارات 200 الف جنيه ويوفر 4 فرص عمل، واقامة محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 500 م وثلاجه خضر وفاكهه علي مساحة 680م بناحيه مركز بدر باستثمارات مليون و 130 ألف توفر 30 فرصة عمل ، مشروع مبيدات وتقاوي زراعية بناحية النوبارية وابو المطامير علي مساحه 400م بتكاليف استثماريه 830 ألف جنيه و 25 فرصة عمل ،محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة 12 الف و 800م بناحيه عزبة يوسف العسكري بايتاى البارود باستثمارات 3 مليون و 900 ألف جنيه وتوفر 165 فرصه عمل.كما وقعت "نادية عبده " العقد الابتدائي لبيع قطعة ارض على مساحة 25 فدان بمركز وادى النطرون لصالح الشركة المصرية العالمية للخدمات التعليمية برئاسة الدكتور صديق عفيفي - احد رواد التعليم العالي ومؤسس العديد من الجامعات والمعاهد والمدارس فى مصر والوطن العربي وذلك لإنشاء جامعة خاصة " جامعة اخناتون " بتكلفة استثمارية مليار جنيه.تضم الجامعة كليات ( صيدلة واسنان وطب بشرى وعلاج طبيعي واعلام وسياحة وفنادق وحاسبات وعلوم ادارية واقتصادية ) كما ستضم مركزًا تدريبيًا لإعداد الفنيين لاحتياجات المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون ومركزا للأبحاث الدولية لدراسات التنمية المستدامة ومركزا لخدمة المجتمع وتعليم الكبار.وعلى صعيد آخر شددت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة على رفع درجه الإستعداد والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات ومراجعة كافة الأجهزة والمعدات استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك (صقر 29) لمواجهة الازمات والكوارث بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 15 حتي 17 يوليو 2018.وفى المؤتمر العلمى الذى نظمته نقابة الصيادلة بالبحيرة تحت عنوان ( الصيدلة مهنة تتطور ) أكدت " ناديه عبده " على دور المؤتمرات والندوات والابحاث العلمية المتخصصة فى التعرف على اخر التطورات العلمية وما تم التوصل الية فى المجالات البحثية لخدمة المواطن والبيئة لافتة الى أهمية مواكبة التطور فى مهنة الصيدلة التي تعد حجر الاساس لصحة المواطن والمساهمة فى تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع ومواكبة التقدم العلمي وضرورة التعاون والترابط بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأنواشارت "عبده "خلال المؤتمر إلى جهود المحافظة فى إنشاء المناطق الصناعية الخاصة بتصنيع الدواء والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى صندوق دعم العلاج والصيدلية المجانية لغير القادرين بديوان المحافظة .وفى سياق آخر حصل النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب بدائرة كفرالدوار، على موافقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاقامة المدرسه المصريه اليابانيه بالمدينة بارض يونس على الهويس وذلك فى إطار إهتمامه بالعمل على رفع المستوى التعليمى لأهالى دائرته والعمل على رقم وتحضرهم لمواكبة تطور المجتمع.وأكد عضو مجلس النواب بدائرة كفرالدوار، بأن هيئه الأبنية ستبدء انشاء المدرسه خلال شهر من تاريخه، مشيرا الى ان مجلس المدينة سيقوم خلال الايام القادمه بتمهيد الطريق لأدخال المعدات وادوات البناء للمدرسة.وعلى صعيد آخر شهد مركزا الدلنجات وكوم حمادة ووادى النطرون بمحافظة البحيرة حالة من الفزع بين الفلاحين بسبب نفوق المئات من رؤوس الماشية بسبب فيروس الجلد العقدى بقرى ” كفر لحيمر ،ابيوقا،ابسوم الشرقية والغربية ،الطود" .وأعلن "عباسى " عن حالة الطوارئ ورفع درحات الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطرى و تشكيل لجان متابعة بجميع الإدارات البيطري بدائرة المحافظة موضحا بأن سبب حالات الإصابة بالفيروسات الطفيلية يأتى نتيجة عدم قيام أصحاب الماشية بعملية التحصين في المواعيد المحددة الحملات التي تقوم بها المديرية بجميع المناطق بدائرة المحافظة .وأكد أن محافظة البحيرة الاولى على مستوى الجمهورية فى التحصين ضد "فيروس الحمى القلاعية" حيث تم تحصين 450 آلف رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية حتى الآن.