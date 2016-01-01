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الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:55 م
صدى البلد
أسامة علي
قال هانى يونس المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قامت بالطرح الأول لعدد 2048 وحدة سكنية بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع عبر فضائية "أم بى سى مصر" أن وزراة الإسكان تشرف على تنفيذ الحى السكنى، لافتا إلى أن عدد وحدات هذا الحى 25 ألف وحدة.

وتابع: "الشقق، لها النصيب الأكبر فى هذا الحى أما الفيلات والتاون هاوس يبلغ عددها 1000 ".

أوضح يونس، أن وزارة الإسكان لأول مرة تقوم بطرح وحدات سكنية عن طريق الحجز الإلكتروني، لافتا إلى أن المواطن يعرف عن طريق الموقع الالكترونى كافة تفاصيل حجز الوحدة وبعدها يقوم بتحويل قيمة الحجز عن طريق البنك ثم يتم تحديد يوم للدخول على الموقع الإلكترونى مرة أخرى بعد الحصول على رقم الوحدة السكنية الخاصة به لحجزها .

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