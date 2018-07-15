كأس العالم 2018 .. تعرف على الأكثر اشتراكًا بالأهداف في المونديال

بات مونديال روسيا 2018 على وشك الانتهاء عقب الوصول إلى موعد المباراة النهائية، التي تقام بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، لحسم لقب الفائز ببطولة كأس العالم في نسختها الـ 21 .



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم روسيا 2018 الأحد المقبل 15/7/2018 في تمام الساعة الخامسة عصرًا، ومن المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم روسيا 2018 على ملعب لوجينيكي في العاصمة الروسية موسكو.



يرصد موقع صدى البلد الإخباري اللاعبين الأكثر مشاركة في تسجيل الأهداف وصناعتها خلال النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018 وهم :



هاري كين مهاجم منتخب انجلترا سجل 6 أهداف، ارتيم دزيوبا لاعب منتخب روسيا سجل ثلاثة أهداف وصنع ثنائية، روميلو لوكاكو

نجم منتخب بلجيكا سجل رباعية وصنع هدف وحيد، انتوان جريزمان فرنسا سجل ثلاثية من الاهداف وصنع هدفان .