ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كأس العالم 2018 .. تعرف على الأكثر اشتراكًا بالأهداف في المونديال

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:42 م
كاس العالم 2018
كاس العالم 2018
عمرو ابوبكر
بات مونديال روسيا 2018 على وشك الانتهاء عقب الوصول إلى موعد المباراة النهائية، التي تقام بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، لحسم لقب الفائز ببطولة كأس العالم في نسختها الـ 21 .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم روسيا 2018 الأحد المقبل 15/7/2018 في تمام الساعة الخامسة عصرًا، ومن المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم روسيا 2018 على ملعب لوجينيكي في العاصمة الروسية موسكو.

يرصد موقع صدى البلد الإخباري اللاعبين الأكثر مشاركة في تسجيل الأهداف وصناعتها خلال النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018 وهم :

هاري كين مهاجم منتخب انجلترا سجل 6 أهداف، ارتيم دزيوبا لاعب منتخب روسيا سجل ثلاثة أهداف وصنع ثنائية، روميلو لوكاكو
نجم منتخب بلجيكا سجل رباعية وصنع هدف وحيد، انتوان جريزمان فرنسا سجل ثلاثية من الاهداف وصنع هدفان .

ترشيحاتنا

ترامب يتسبب فى فضيحة بأول لقاء يجمعه بالملكة إليزابيث.. فيديو

كوبر يخطف فرصة من مدرب كرواتيا

لاعب بلجيكا يدافع عن كيليان مبابي

قبل الحج .. تعرف على أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات.. فيديو وصور

مراسل صدى البلد يكشف معلومات جديدة عن حادث انقلاب قطار البدرشين .. فيديو

نائب محافظ الجيزة: سائق ومحصل قطار البدرشين من بين مصابي الحادث

التعليم تستعد لإعلان جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أقدم ماسح أحذية بالبرلمان: رئيس الحكومة ألقى البيان حافيا

أحد الناجين من حادث قطار البدرشين: شاهدت الموت بعيني.. فيديو

تعرف على أسباب إصابة المعدة بالميكروب الحلزوني

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

رئيس الوزراء يتابع حادث انقلاب قطار البدرشين مع الوزراء المعنيين.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

فيديو

الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا
أشرف رشاد: مستقبل وطن ظهير الدولة.. فيديو
مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو
محافظ الجيزة: لا حالات خطرة فى حادث قطار البدرشين .. فيديو
رئيس مستقبل وطن يكشف حقيقة الاندماج مع من أجل مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟