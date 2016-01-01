أشرف رشاد: مستقبل وطن ظهير الدولة.. فيديو

قال أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نحتاج إلى تعديل في قانون الأحزاب حتى نستطيع فرز الأحزاب، ومساعدتها في الوصول للشارع المصري وذلك ما تفعله الدولة في الفترة الحالية.



وأضاف "رشاد" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حزب مستقبل وطن هو ظهير الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية منذ نشأته.



وتابع: " نحن نحمي الدولة ومؤسساتها ونقدم الدعم لها، ونحاول إيصال صوت الناس إلى الدولة ".

