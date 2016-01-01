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أخبار العالم

متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن حشود كبيرة من المتظاهرين اقتحموا مطار النجف بالعراق احتجاجًا على تردي الخدمات في المحافظة.

واعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم، مشيرًا إلى أنهم "حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة، وبعد التفاهم معهم، جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم، مبينا أن تظاهرتهم كانت سلمية".

ومنعت القوات الأمنية العراقية، في وقت سابق اليوم، العشرات من المتظاهرين في محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

من جانب آخر، أفادت قناة "العربية" بأن السلطات العراقية أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بعد اقتحام المطار، مشيرةً إلى أن الحكومة أرسلت بتعزيزات عسكرية إلى المطار.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من محافظة: ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.




متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو
متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو
متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو
متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو
متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو
متظاهرون يقتحمون مطار النجف بالعراق.. والسلطات توقف الطائرات.. صور وفيديو

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