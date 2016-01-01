رابطة المحترفين تناقش تراخيص الأندية .. غدا

تعقد ظهر غد السبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة المهندس محمود الشامى ورشة عمل خاصة بتراخيص الأندية المحترفة فى مقر الجبلاية بالجزيرة.



وأعلن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية عن انطلاق فعاليات الدورى الممتاز أول أغسطس المقبل.



ومن المقرر قيام الشامى بالكشف عن آلية تراخيص الأندية المحترفة فى حضور مندوبى أندية الدورى الممتاز كى يتسنى ارسال ملف بأسماء الأندية التى انتهت منها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.



يذكر ان رابطة الاندية المحترفة عقدت مؤخرا مؤتمر البحث عن الحل الأمثل لإعادة الجمهور إلى المدرجات فى حضور اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة.