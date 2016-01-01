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مرأة

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:58 م
درة - صورة ارشيفية
درة - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة التونسية درة في إطلالة جذابة، حيث ارتدت درة فستانا باللون الأسود طويلا من الأمام بذيل بسيط، وقصيرا من الخلف، مما جعل إطلالتها مثيرة تبهر متابعيها على الإنستجرام.

وتميز فستان درة بأنه مصنوع من الحرير، وعليه بعض التطريزات المزينة بالاكسسوارات البسيطة، بألوان جذابة ومميزة للغاية، وكان الفستان هيد شولدرز، وكانت الاكتاف مصنوعة من الحرير، وهو ما اعطاها شكلا جذابا ومثيرا.

وتركت درة شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عشوائي، وهو ما أعطاها شكلا مميزا وأنيقا، وتناسب بشكل كبير مع إطلالتها المتميزة.

واختارت درة وضع مكياجا خفيفا ومتميزا للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، حيث انها اختارت وضع اللون الأبيض فوق عينيها، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في اختيار الاكسسورات فقد ارتدت قرطين يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وأكملها، وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها..
درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور
درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور
درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور
درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

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