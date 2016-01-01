دعاء دخول حرم الكعبة.. فيديو

قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إنه عند دخول الكعبة للشخص الذي يعتمر لأول مرة، تظهر عليه انفعالات غير مسيطر عليها، تصحبها دموع بعين مصوبة تجاه الكعبة، مضيفا أنه في هذه الحالة على الإنسان أن يدعي ويقول" اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا.



وأضاف" النواوي" خلال لقائه على فضائية"دريم" أنه يجب أن يكون الإنسان على وضوء، مضيفا أن الطواف حول الكعبة 7 أشواط من بداية الحجر الأسود، والله أباح فيه طيب الكلام.



