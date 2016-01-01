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أخبار العالم

السلطات تعتقل نواز شريف وابنته لدى عودتهما لباكستان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:48 م
نواز شريف وابنته
نواز شريف وابنته
رويترز
اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم مساء اليوم الجمعة بعد فترة قصيرة من عودتهما للبلاد حيث يواجهان أحكاما مطولة بالسجن ويسعيان لحشد التأييد لحزبهما قبل انتخابات تجرى في 25 يوليو .

وقال صحفي من رويترز على الطائرة إن رجالا بزي رسمي رافقوا شريف وابنته، اللذين صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن في قضية فساد الأسبوع الماضي، من الطائرة عقب هبوطها مباشرة في مدينة لاهور وسط البلاد حوالي الساعة 8:45 مساء بالتوقيت المحلي .

وذكرت محطة جيو التلفزيونية المحلية أنهما اعتقلا بعد ذلك بقليل واصطحبا لطائرة أخرى كانت منتظرة لتقلهما إلى خارج لاهور حيث احتشد فيها أكثر من عشرة آلاف من أنصار شريف.

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