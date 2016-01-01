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اقتصاد

أسهم أوروبا تحقق مكاسب للأسبوع الثاني

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:34 م
صدى البلد
رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني في الوقت الذي انزوت فيه المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وزاد التفاؤل بشأن أرباح الشركات.

واغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.2 في المئة مدعوما بمكاسب حققتها العديد من القطاعات والتي تنوعت من الصناعة إلى التكنولوجيا، ولينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 بالمئة.

وهوت أسهم ألتران تكنولوجيز 28 بالمئة بعد أن قالت شركة الاستشارات التكنولوجية الفرنسية إنها اكتشفت لطلبيات شراء مزورة داخل شركة آريسنت الأمريكية للتصميمات والخدمات الهندسية التي استحوذت عليها في الآونة الأخيرة.

وزادت أسهم شركة هايز البريطانية للتوظيف 8.6 بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع أن تتجاوز أرباحها التشغيلية للعام بأكمله توقعات السوق.

ومن بين الأسهم التي أنهت الجلسة على خسائر، هبط سهم جي.إيه.إم هولدنج السويسرية حوالي 15 بالمئة بعد أن قالت إنها ستتحمل مخصصات لانخفاض القيمة بنحو 59 مليون فرنك سويسري (59 مليون دولار) مرتبطة باستحواذها على صندوق التحوط البريطاني كانتاب كابيتال بارتنرز.

وهبطت أسهم مجموعة انسيديا النرويجية للتأمين عشرة بالمئة بعد أن جاءت نتائج أعمالها للربع الثاني من العام دون التوقعات.

كما انخفضت أسهم شركات الاتصالات البلجيكية في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة السماح بدخول شركة رابعة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول إلى السوق.

وتراجعت أسهم تلينت وبروكسيموس وأورنج بلجيكا 5.1 بالمئة و1.8 بالمئة و3.9 بالمئة على الترتيب.

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