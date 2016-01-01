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أخبار العالم

شهيد و68 مصابا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:04 م
الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
أش أ
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل واصابة 68 بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة باستشهاد الطفل عثمان رامي حلس (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة ، فيما أصيب 68 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.

ونجح شبان الانتفاضة في نزع جزء من السياج الأمني شرق خانيونس وسحبه الى داخل مخيم العودة.

وشرع شبان الانتفاضة بإشعال الإطارات المطاطية في مخيمات العودة الخمسة، بدءا من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج، وصولا إلى غزة وجباليا.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الشعب الفلسطيني بعد مائة يوم من مسيرات العودة، أقرب إلى تحقيق أهدافها وجني ثمارها ولم يزل أشد ثباتا على مواقفه وأكثر التفافًا حول حقوقه وثوابته الوطنية.

وأضاف في تصريح وصل مراسلنا أن إجراءات الإحتلال وتشديد الحصار والتلويح بعقوبات جديدة لن تصادر إرادة الشعب الفلسطيني في إسقاط ما يسمى بصفقة القرن وكسر الحصار عن غزة.

وبدأت مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وتعد هذه هي الجمعة السادسة عشرة من المسيرات والتي تتزامن مع مرور مئة يوم على انطلاق المسيرات.

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