متظاهرون يقتحمون مطار النجف في العراق

أفادت قناة السومرية (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، باقتحام متظاهرين مطار النجف البلاد؛ احتجاجًا على تردي الخدمات.



في الوقت ذاته، أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم.



وقال الياسري - في تصريحات للقناة - إن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة، وبعد التفاهم معهم، جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم، مبينا أن تظاهرتهم كانت سلمية.



كانت القوات الأمنية العراقية، قد منعت في وقت سابق اليوم، العشرات من المتظاهرين في محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.



ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التي تشهدها المحافظة.