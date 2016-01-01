ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

متظاهرون يقتحمون مطار النجف في العراق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:02 م
مطار النجف في العراق
مطار النجف في العراق
أش أ
أفادت قناة السومرية (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، باقتحام متظاهرين مطار النجف البلاد؛ احتجاجًا على تردي الخدمات.

في الوقت ذاته، أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم.

وقال الياسري - في تصريحات للقناة - إن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة، وبعد التفاهم معهم، جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم، مبينا أن تظاهرتهم كانت سلمية.

كانت القوات الأمنية العراقية، قد منعت في وقت سابق اليوم، العشرات من المتظاهرين في محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التي تشهدها المحافظة.

ترشيحاتنا

قبل الحج .. تعرف على أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات.. فيديو وصور

أحد الناجين من حادث قطار البدرشين: 20 مصابا بين ركاب العربة 9.. صور

راكيتيتش: فوجئت برحيل رونالدو إلى يوفنتوس

مدرب كرواتيا يضع المغرب ضمن أفضل 3 منتخبات بالمونديال

ألبيول: صفقة رونالدو وقدوم انشيلوتي يفيدان الكالتشيو

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في حادث قطار البدرشين

الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا

زيادة عقد رعاية الزمالك إلى 120 مليون جنيه فى السنة

نائب محافظ الجيزة: لا وفيات في حادث قطار البدرشين حتى الآن

النائب العام: تشكيل لجنة هندسية من القوات المسلحة لإعداد تقرير عن حادث البدرشين

ليفربول: محمد صلاح سينضم لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة

شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

سالم دخل مستشفى دمنهور لعملية الحصوة خرج بكلية واحدة..صور

فيديو

الإسكان: حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية إلكترونيا
أشرف رشاد: مستقبل وطن ظهير الدولة.. فيديو
مستقبل وطن: دعم مصر ائتلاف برلماني وليس حزبيا.. فيديو
محافظ الجيزة: لا حالات خطرة فى حادث قطار البدرشين .. فيديو
رئيس مستقبل وطن يكشف حقيقة الاندماج مع من أجل مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟