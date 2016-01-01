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كأس العالم

الداخلية يدعم صفوفه بلاعب المقاصة استعدادا للدورى الممتاز

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:06 م
الداخلية يضم لاعب
الداخلية يضم لاعب المقاصة
يسرى غازى
أنهى مجلس إدارة نادي الداخلية، التعاقد مع إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة فى إطار تدعيم صفوف الفريق البوليسي استعدادا للمشاركة فى الدورى الممتاز.

وتم إبرام العقود بين إدارة نادى الداخلية واللاعب فى حضور وكيله وائل فؤاد وجرى الإتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية.

يذكر أن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أعلن عن إنطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز فى الموسم الجديد مطلع شهر أغسطس القادم.

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