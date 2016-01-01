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أخبار العالم

متظاهرو النجف يحرقون مقر حزب الدعوة العراقي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:07 م
صورة من الاحتجاجات
صورة من الاحتجاجات
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن المتظاهرين الذين اقتحموا مطار النجف بالعراق قاموا بحرق مقر حزب الدعوة، وذلك احتجاجًا على تردى الخدمات في المحافظة.

واعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم، مشيرًا إلى أنهم "حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة وبعد التفاهم معهم جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم، مبينا أن تظاهرتهم كانت سلمية".

ومنعت القوات الأمنية العراقية، في وقت سابق اليوم، العشرات من المتظاهرين في محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

وأعلنت السلطات العراقية وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بعد اقتحام المطار.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من محافظة: ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين

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