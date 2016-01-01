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أخبار العالم

السعودية تدين الهجوم الإرهابى بباكستان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:07 م
صدى البلد
القسم الميداني
أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية عن إدانتها للهجوم الانتحاري الذى استهدف تجمع انتخابي جنوب غرب باكستان عبر موقع تويتر .

وأكدت الخارجية السعودية على الوقوف بجانب الشعب الباكستاني وأعلنت عن التضامن معها لمواجهة الإرهاب والتطرف بالبلاد.

وجاء بالتغريدة "‏‎#تصريح | ندين ونستنكر الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمع انتخابي جنوب غرب ‎#باكستان، ونجدد التأكيد على وقوفنا وتضامننا مع جمهورية ‎#باكستان ضد ‎#الإرهاب والتطرف"
السعودية تدين الهجوم الإرهابى بباكستان

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