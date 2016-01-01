صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو



حول مستقبل هذه المبادرة ، قالت عز العرب أن هذا العدد هو بمثابة شرارة الإنطلاقة وإلقاء حجر في المياه الراكدة لتوجيه الأنظار نحو مدينتنا الجميلة وضرورة النهوض بها ، مضيفة : "نتمنى أن يشارك الجميع ويمنحونا وجهات نظر تحمل خطوات واضحة للتنفيذ ".



وكشفت عز العرب عن أنه يجري الإعداد حاليا لمؤتمر للخروج بمجموعة من التوصيات حتى نستطيع أن نرى القاهرة الجميلة المبدعة بالشكل الذي أن تكون عليه مع مراعاة ان القاهرة مدينة معقدة وبها تراكمات كثيرة يجب أخذها في الاعتبار .



وتابعت : "تفكيرنا كان اننا نجمع الناس وده اللي احنا نجحنا نوصله ونقدم حاجة حقيقية طالعة من قلوبنا و رؤية تستحق تطلع للنور وتنفذ وتشوف ارض الواقع وهذا هو الوقت المناسب لتقديم مبادرة مماثلة في ظل توجه الدولة نحو البناء والتنمية ".



وتابعت : " كان لدي قناعة أننا لابد أن نبادر ونفكر للمستقبل دون أن ننتظر الدولة ، وأنا واثقة ان الصوت وصل للمسئولين على بمساعدة الاعلام ، ونتواصل معهم بحيث يكون هناك خطوات على ارض الواقع في وقت قريب ".





زار موقع "صدى البلد " مقر مجلة البيت أحد إصدارات مؤسسة الأهرام وذلك بمناسبة صدور العدد السنوي منها تحت عنوان القاهرة 18 المدينة والابداع ، وذلك للتعرف على تفاصيل صدور العدد والمبادرة التي أطلقتها المجلة بمشاركة 50 مبدع لإعادة إحياء القاهرةوالتقى الموقع سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير المجلة ، والتي كشفت تفاصيل رحلة الإعداد لعدد المجلة السنوي .أشارت عز العرب ، إلى أن المجلة سعت من خلال مبادرة إعادة إحياء القاهرة في عددها السنوي الـقاهرة 18 للربط بين القاهرة كمدينة و المبدعين الذين يمتلكون الموهبة بحيث يشتبكوا مع الواقع ويطرحوا تصوراتهم حول إمكانية تحويل القاهرة لمكان أفضل .وأضافت : " هذه مازالت البداية ونجحنا لأول مرة في جمع هذا العدد من الصفوة ليقدموا رسالة حقيقية وهي أن المبدعين المصريين مستعدين للاتحاد معا في سبيل النهوض بمدينتهم الأم".حول كواليس الإعداد للعدد السنوي للمجلة قالت عز العرب : " مجلة البيت بتاريخها مع كل فرد من المبدعين المصريين شجعت المبدعين على المشاركة في هذه المبادرة والموافقة على الكثير من القرارات الديكتاتورية ، حيث كنا نقوم بالتصوير في نهار رمضان وفي بعض الأماكن الأثرية التي كانت تغلق في وقت مبكر والعمل وفق خطة معينة مثل الالتزام بالمواعيد وأحيانا طلبنا منهم توحيد الألوان والبساطة في الملابس من أجل الإخراج الفني ".وتابعت : في الحقيقة اندهشت وكنت مبهورة من استجابة المبدعين الغير عادية على الرغم من شخصياتهم القوية والتفافهم حول المشروع وحماسهم على مدار أسبوعين وتركو لنا مساحة لإخراج المشروع بالشكل الذي نراه على الرغم من لديهم رؤيتهم الإبداعية الخاصة إلا أنهم كانوا على ثقة بنا وكنا مهتمين بأن يكون هناك بعد فني للمشروع" .قالت رئيس تحرير مجلة البيت، أن عدد القاهرة 18 ارتبط العمل فيه بـ 3 محاور هي الزمن والبشر والمكان، قائلة بالنسبة للبشر "مصر متكملش من غيرهم والعدد كان مرتبط بالبشر من خلال حديث المبدعين والمفكرين عن علاقتهم بالقاهرة وليسن عن أنفسهم كما تحدثوا عن رؤيتهم لها وعناصر جمالها وكيف أن دردشة الجميع معا بصوت عالي مهمة وتنتج الكثير من الأفكار ".والعنصر الثاني هو الزمان،حيث كان هدفنا التركيز على الوقت الراهن ، وليس الرجوع إلى الماضي .وتابعت العنصر الثالث هو المكان ، لافتة إلى أن لدينا الكثير من البيوت الاثرية والاماكن رائعة الجمال الامكان، والتي تظل وحيدة بالأيام والشهور ، ولذلك اخترنا أن يكون الغلاف هو المشروع القومي العظيم المتحف المصري و تمثال رمسيس الرايع بهيبته وحضوره الطاغي بالإضافة للأيادي العاملة بالمشروع لـ 3000 عامل ومهندس وخبير يعملون ليل نهار، وكان هذا اقل شئ يمكن أن نقدمه لتوجيه الشكر لهم وتشجيع مجهودهم العظيم فتم اختيار هذه الصورة لتكون في صدارة الغلاف ".وتابعت : " لأول مرة تم تصوير صور فنية من داخل المتحف المصري لها مغزى جمالي ولهذا نوجه الشكر لإدارة المتحف على السماح لنا بالتصير دون تعطيل العمل وهذه مهارة منهم أيضا ".ومن بين الأماكن التي قمنا بالتصوير بها،قصر الامير طاز، قصر عائشة فهمي والمولوية والبيت الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية وكان هناك تعاون حتى نستطيع تحقيق مشروعنا ".