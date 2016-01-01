إطلاق مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات بحضور 5 وزراء غدا

يقام غدا السبت بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقي اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة.



حفل التدشين من المقرر أن يبدأ في السادسة مساء بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإنجي مشهور مستشار وزارة التعليم للإعلام ، ورانيا المشاط وزيرة السياحة و4 من مستشاري وزارة السياحة، وهم نهي ثابت مستشار الوزيرة للعلاقات العامة وسعيد بهجت مستشار الوزارة للتدريب وعماد حسن مستشار الوزارة للطاقة وجيهان احمد مستشار الوزارة للموارد البشرية واللواء أحمد حمدي والدكتور أشرف زكي نائب رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية و الإعلامي أسامة كمال والدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية



يذكر أن المؤسسة تقوم بأنشطة فنية وثقافية متعددة ومتخصصة لذوي القدرات الخاصة، تماشيا مع اهتمام الدولة ، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة ، ومن بين أنشطة المؤسسة ، ورش رسم وورش تصوير سينمائي ودورات تدريبية "لايف كوتشنج" وعروض سينمائية، ومؤتمرات علمية وورش حرف يدوية وتدريب علي الرقص والغناء بالتعاون مع دار الأوبرا وأكاديمية الفنون ،وزيارات للمتاحف والمزارات السياحية، إضافة لملتقي "اولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أسسته سهير عبدالقادر وأقيمت منه دورتان ناجحتان برئاستها عامي 2017 و2018 تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسوف تقوم المؤسسة بإطلاق الدورة الثالثة في الربيع القادم ، وستقام الفاعليات في دار الأوبرا ومسرح الهناجر وقاعات العروض المختلفة بمتاحف الدولة.



وصرحت فايزة هنداوي عضو مجلس الأمناء ومدير المكتب الاعلامي بالمؤسسة ، إن الدورة المقبلة من الملتقي ستشهد توسعا وزيادة في عدد الدول المشاركة وستقام بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والتضامن والهجرة والتربية والتعليم واليونسيف وشبكة قنوات دي ام سي.



وسيتضمن الحفل عروض استعراضية وغنائية لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة ويختتم الفنان سامح يسري الحفل بالغناء مع أولادنا بحضور المؤسسين ومجلس الأمناء والذي يتكون من الدكتور أشرف رضا نائب رئيس المؤسسة والأستاذ محسن علم الدين الأمين العام والدكتورة ميرفت أبو عوف المدير التنفيذي والدكتورة انجي فايد أمين الصندوق والموسيقار نبيل علي ماهر والدكتورة ريم عبد المجيد والفنانة رانيا فريد شوقي والأستاذة فايزة هنداوي مدير لجنة الإعلام والمهندسة ريم جلال ، والمهندسة رانيا جلال.



وتتكون اللجنة الاستشارية من المنتج هشام سليمان والدكتور مصطفي جرانة والفنانة رانيا فريد شوقي ،والفنان محمود قابيل والمخرج عمرو عابدين والشاعر أمير طعيمة والدكتور عاطف عوض والأستاذة نجوي جمعة والأستاذ تامر الصراف والفنان ياسر جعيصة والسفيرة مني عمر.