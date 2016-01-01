برلماني يطالب باستدعاء وزير النقل بعد حادث قطار البدرشين

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بشأن واقعة انقلاب قطار البدرشين بمحطة المرازيق، قائلا: "متى يتوقف نزيف الدماء بسبب السكة الحديد.. والمسئول اللى مش قد الوزارة يقدم استقالته أفضل".



وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مادام هناك فساد بالهيئة وعدم محاسبة المتسببين عن الكوارث السابقة واقتلاع الفساد من جذوره، مشددا على ضرورة استدعاء الوزير ورئيس هيئة السكة الحديد لمقر البرلمان وعرض كافة تفاصيل الحوادث السابقة وكيف تم التعامل مع المتسببين فيها هل تم وقفهم عن العمل أم اكتفت الوزارة بتوجيه إنذار لهم فقط.



الجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن خروج عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.