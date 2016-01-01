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ثقافة

حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:28 م
صدى البلد
علاء المنياوي
نظمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية ورشة تعليمية تحت عنوان " لسان مصر والعرب" وذلك بمتحف دار إبن لقمان بالمنصورة.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن إقامة تلك الورش التعليمية والفنية تأتي في إطار برنامج الثقافي لإدارة الوعي الأثري بالقطاع والتي تهدف إلى نشر الوعي الأثري لدى جيل النشء وتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظاتهم، حيث تستهدف مختلف الأعمار السنية.

وأشار إلى أن الورشة تضمنت محاضرة عن حجر رشيد وأهميته في الكشف عن خطوط اللغة المصرية القديمة بالإضافة إلى ورشة عمل عن تعليم الخط الهيروغليفي، والخطوط العربية.
حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور
حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور
حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور
حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور
حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور
حكاية حجر رشيد في دار ابن لقمان.. صور

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