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حصاد شمال سيناء في اسبوع ..الإعلان عن مشروع لإنتاج الطاقة من مخلفات عصر الزيتون.. تسليم شهادات أمان مجانا لـ570 سيدة

السبت 14/يوليه/2018 - 12:40 ص
اللواء السيد عبد
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور
احمد صالح
  • حملات مشتركة للسيطرة على أسعار السلع 
  • مشروع تطوير صناعة منتجات النخيل فى مناطق بئر العبد لدعم وتمكين الشباب
  • إدخال 10 شاحنات محملة بالخضروات والفاكهة من سوق العبور الى المحافظة

شهدت محافظة شمال سيناء عدة أحداث وفعاليات خلال الاسبوع المنصرم أبرزها مايلي.

التقي اللواء السيد عبد الفتاح حرحور المحافظ "، الشباب الفائز في القرعة العلنية للدفعة الأولى من السيارات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب، وبتمويل مشترك من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ دور الدولة في خدمة المواطنين ودعم صندوق تحيا مصر للشباب في توفير المشروعات، وكذا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى خدمة شباب المحافظة ودعم إقامة المشروعات بشروط ميسرة.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتيسر الإجراءات لإنهاء ترخيص السيارات التي سيستلمها الشباب ، وتقديم كافة وسائل الدعم للشباب لتيسير عملهم بسياراتهم سواء داخل المحافظة أو خارجها، وأنه سيتم منح كل سيارة عند استلامها 70 لترا من السولار على نفقة المحافظة، مشيرا إلى إقامة حفل لتسليمها وتوزيعها على الشباب يوم 22 من يولية الجارى أمام المجمع الإعلامي ببئر العبد بحضور المسئولين والقيادات والشباب وأسرهم.

وقال المهندس سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه السيارات للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب مقدمة بتيسيرات من الجهاز وصندوق تحيا مصر لصالح الشباب وبتوجيهات من الرئيس وعددها 25 سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طنا لكل سيارة، وقد تم توفيرها بسعر أقل من السوق الخارجى وبمقدم 25%، مع زيادة فترة سداد الأقساط لمدة 6 سنوات بفائدة بسيطة، وزيادة مدة الاعفاء من الضرائب طوال فترة سداد الأقساط.وطالب الشباب بتقديم التيسيرات اللازمة لانهاء إجراءات الترخيص والتشغيل وتوفير الوقود، إلى جانب اتاحة فرص عمل لهم خارج المحافظة.

كما سلم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور570 شهادة أمان لسيدات شمال سيناء، مقدمة من المجلس القومي للمرأه، مجانيا طبقا للشروط والمواصفات التي تم وضعها مسبقا من خلال المجلس.وقال المحافظ ، إن هذه الشهادات أمان تعد بمثابة تأمين لاسر السيدات في حالة العجز أو الوفاة.

ووجه شكره للمجلس القومي للمرأة لمشاركته في هذه المبادرة، مؤكدا أن الدولة عازمة على الاستمرار فى التنمية والتعمير واستمرارية الحياة فى هذه البقعة الغالية من أرض الوطن وأكد ضرورة التماسك من خلال الجميع للتصدي لاي مؤامرات تحيط بالوطن، وأن ما يراه الآن يؤكد استمراريه الحياة رغم محاولات طمسها وتهميشها من قبل الإرهاب.

كما تنفذ جمعية الجورة لتنمية المجتمع التابعة لمديرية التضامن بشمال سيناء، مشروع تطوير صناعة منتجات النخيل فى مناطق بئر العبد لدعم وتمكين الشباب من استثمار الموارد الطبيعية بسيناء بتمويل من وزارة التعاون الدولى، ووزارة التضامن الإجتماعى ,وأوضح المهندس صبيح الشافعى المشرف على التنفيذ ، أن المشروع قائم على الاستفادة من من البلح المنتج من مزارع النخيل، وتدريب السيدات والفتيات على التصنيع غير التقليدى للمنتج، وفقا لآليات حديثة يحتاجها السوق، فضلا على التدريب على التغليف، والتعبئة وفقا للشروط الصحية والفنية اللازمة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإدخال 10 شاحنات محملة بالخضروات والفاكهة من سوق العبور الى المحافظة.

وقال فتحي راشد ابو حمدة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، إن "هناك 10 سيارات حمولة الواحدة 20 طنا ما بين خضراوات وفاكهة في طريقها للمحافظة قادمة من سوق العبور بالقاهرة".

كما شهدت شواطئ العريش وبئر العبد شمال سيناء تنفيذ نشاط رياضي بمشاركة الطلائع والشباب بمراكز الشباب بالمدينتين بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة حيث شملت الانشطة ترفيهية ورياضية نظمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على شاطئ العريش.

وتستعد جامعة العريش لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة من مخلفات عصر الزيتون تحت رعاية الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة.وذلك بالتعاون بين جامعة العريش، و جامعة ميرلاند، حيث تم تقديم المشروع للحصول على التمويل من أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الحكومة الأمريكية وتصل مدة المشروع إلى ثلاث سنوات وقيمة التمويل نحو 8 ملايين جنيه.

وقال الدكتور عزت مرزوق وكيل كلية العلوم البيئية الزراعية جامعة العريش إن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة من مخلفات عصر الزيتون عن طريق المعاملات المبتكرة وتعزيز إعادة استخدام المخلفات السائلة كسماد لإنتاج المحاصيل أو كبخار في عملية عصر الزيتون ؛ وتقييم استخدام مياه الصرف الناتجة من المعالجة، إلى جانب الوقوف علي مدي تحقيق الجدوى الاقتصادية لوحدات الهضم الحيوي كبيرة الحجم, وتطبيق المعاملات المختلفة.

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