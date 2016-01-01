سر العربة 9 في حادث البدرشين .. الناجون: رأينا الموت بأعيننا .. فيديو وصور



دماء متناثرة، مصابين على الارض صراخ وعويل الأطفال يبحثون عن أسرهم وسط الزراعات، أصوات تطلب النجدة من الأهالى بعد فتح أبواب منازلهم لاستقبال المصابين لإنقاذهم.



مشاهد مأساوية وتفاصيل تدمي القلب يرصدها «صدى البلد» من قلب الحدث..



عروسة حلوة لبنتي الصغيرة



بدأ عم محمد حمدي الذي يبلغ من العمر 55 عاما، كلامه لصدى البلد" قائلًا: « كنت فى زيارة الى القاهرة لشقيقي ، مكثت خلالها 7 أيام وأثناء رحيلي، حاول شقيقي أن أجلس معه عدة ايام، وكأنه كان يشعر بما سيحدث ولكني رفضت.



وأضاف « حمدي» فى تمام الساعه الواحدة والنصف توجهت الى محطة القطار وتوكلت على الله متوجهًا الى بلدي سوهاج، مرت مايقرب من ساعه وعند وصولنا الى البدرشين شعرت بخلل ، لم تمر إلا سوى لحظات وفوجئت بالقطار يهتز بشكل كبير وبعدها انقلبت عربة القطار التى كنت استقلها وهنا فوجئت بالركاب ملقاه على بعض واجسامهم تنزف دمًا .



«وتابع» لحظات قليلة وبدأ بعض الشباب يقومون بكسر الزجاج الخاص بالنوافذ ونجحوا فى الخروج وإنقاذ الأطفال والسيدات.



يصمت « حمدي» برهة من الوقت ويقول : منذ 3 أيام تلقيت اتصالًا هاتفيًا من زوجتى تخبرني بأن نجلتي تحتاج الى عروسة لعبة وبالفعل اشتريت لها عروسة، واثناء انقلاب العربة، تخليت عن كل حقائبي إلا تلك العروسة تنفيذا لرغبة طفلتي الوحيدة.



أنهي حمدي كلامه قائلًا:« أنا شفت الموت بعيني، وربنا كتب لي حياة جديدة، بعد انقلاب عربة القطار، أنا نفسي ارجع لأسرتي وطفلتي علشان تلعب بالعروسة، هما مش معاهم حد يرعاهم غيري بعد ربنا»



أول ناجي من عربة رقم 9 بعد انقلابها



وقال سيد عبد الستار أحد الناجين من العربة رقم 9 بعد انقلابها، إنه استطاع بصحبة 3 أشخاص ان يقوموا بكسر الزجاج الخاص بعربة القطار، لإنقاذ الركاب.



وتابع أنه كان هناك ما يقارب من 20 شخصًا مصابًا بين ركاب تلك العربة منهم 4 حالات كسور في اليد والأرجل.



وأشار، إلي أن ركاب القطار يناشدون المسئولين بسرعة توفير سيارات وقطار بديل لنقلهم إلي محافظتهم الذين كانوا متجهين إليها قبل انقلاب القطار.



القطار يسير بأقصى سرعة

كما قال احمد ثابت محمد احد المصابين، أنه كان بعربة رقم 8 بالقطار وانهم بعد الخروج من محطة الجيزة بربع ساعة كان القطار قد وصل الى اقصى سرعة له وكان يميل يمينا ويسارا بشكل كبير ولم نستطع الجلوس او الوقوف فى أرضية القطار.



واضاف محمد انه فور وقوع حادث انقلاب قطار البدرشين تم فتح أبواب القطار وكان الكل فى حالة ذعر شديدة وكانت معى زوجتى أصيبت بكسر فى العظام فى أكثر من منطقة فى جسدها وتم نقلها هى الأخرى فى الغرفة المجاورة لى.



وتابع محمد انهم كانوا قد جاءوا الى القاهرة لعمل بعض الأوراق الحكومية وكانوا فى طريقهم للعودة الى بلدهم الاصلية محافظة اسيوط ولكن القدر منعهم للعودة إلى ديارهم وتم فقدان كل شى معهم من اوراق وأموال وأجهزة المحمول الخاصة بهم.



القطار ارتطم بدشمة خرسانية

وأكد اسحاق صليب بطرس ، إنه كان متجها من القاهرة إلى نجع حمادى مستقل العربة رقم 7 داخل القطار.



وأضاف بطرس أن قطار البدرشين خرج عن مساره المحدد واتجه إلى مخزن مهجور وبدأ سائق القطار الضغط على الفرامل أكثر من مرة ثم ارتطم بدشمه خرسانية مما تسبب فى انقلاب 5 عربات خلفية ووقوع حادث انقلاب قطار البدرشين.



وتابع بطرس أنه أصيب فى الرأس وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بحادث انقلاب قطار البدرشين اليوم.



انقلاب 5 عربات



كما أكد محمود عبد الله، أنه لم يرصد أي إصابات بين أفراد عربة القطار التي كان يستقلها، وبعد ان ترجل من تلك العربة شاهد 5 عربات منقلبين وصراخ الاطفال يعلوا، مؤكدًا أن شجر النخيل التذذى كان يتواجد بالمنطقة أنقذ عربة قطار من الانقلاب.



المسجد والحديث عن القضاء والقدر



وفى نفس السياق يلتقط الحاج رمضان درويش احد شهود العيان اطراف الحديث قائلًا:، انه كان يجلس في المسجد المجاور للمحطة، مع عدد من مشايخ القريه لتناول الحديث حول القضاء والقدر، لم تمر إلا 15 دقيقة وسمع صوت صراخ، علي الفور هرع بصحبة المشايخ ليفاجأ بانقلاب القطار.



«وأضاف» على الفور هرع جميع الاهالى وقاموا بفتح ابواب منازلهم لاستقبال ضحايا القطار، وبعدها وصلت سيارات الاسعاف التي قاربت علي الـ 50 سيارة والتى لم تتاخر في الوصول واستغرقت ما يقرب من 15 دقيقة.



وأعرب درويش عن حزنه بسبب تلك الحوادث التي تأتي بسبب الإهمال، مضيفًا انه كان قد وقع حادث بالقرب من المنطقة منذ 9 اعوام بسبب خروج احد القطارات عن مساره المحدد لها.



واضاف ان الاجهزة الامنية بقيادة مدير امن الجيزة ووزير النقل حضروا فور وقوع الحادث، مشيرا ان اهالي القرية معروفين بطيبتهم ولم يتخلوا لحظه في مساعدة الضحايا.



وطالب درويش من وزارة النقل سرعة انهاء الفواصل التى تتسبب في انقلاب القطارات والتخلص من القضبان المنتهية الصلاحية.



_ بداية حادث انقلاب قطار البدرشين

في صباح الجمعة، انطلق القطار رقم 986 في رحلته الاعتيادية من القاهرة متجها إلي الصعيد وبالتحديد محافظة قنا، وقبل وصوله إلي محطة المرازيق بمدينة البدرشين تم تحويل مساره كخطوة اعتيادية ليكمل طريقه.



خروج القطار



وقع حادث انقلاب قطار البدرشين وعقب مرور جرار القطار و5 عربات علي السكة الحديد، حدث عطل وخطأ في التحويلة الأمر الذي حال دون مرور باقي عربات القطار وخروجه عن مساره وانقلاب الـ5 عربات في حوش محطة المرازيق.



الأجهزة الأمنية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بانقلاب قطار بمنطقة البدرشين وعلي الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف وفرق الإنقاذ البري إلي موقع الحادث.



55 مصابا



وفي غضون 3 ساعات نقلت فرق الاسعاف 55 مصابا إلي مستشفيات الهرم العام والعياط المركزي، مابين إصابات بإختناق وكسور وكدمات من ركاب القطار.



العربة رقم 9



وفي موقع حادث انقلاب قطار البدرشين، أكد شهود العيان أن اغلب اعداد المصابين كانت بين صفوف ركاب العربة رقم 9 بالقطار وهي العربة التي انقلبت تماما علي السكة، وان الحادث لم يسفر عنه وفيات.



النائب العام



فيما أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، توجيهاته لانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع حادث قطار البدرشين.



معاينة النيابة



وانتقل فريق نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، إلي موقع انقلاب قطار البدرشين للوقوف علي أسباب الحادث والاستماع لأقوال المصابين وشهود العيان.



عامل التحويلة



تحفظت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة علي عامل التحويلة لحين صدور قرار النيابة بشأنه، كما تم ضبط سائق القطار عقب اختفائه وتم التحفظ عليه ايضا لحين صدور قرار النيابة.



خطأ في التحويلة



وكشفت المعاينة الأولية لحادث قطار البدرشين، تعرض القطار للحادث بسبب خطأ في التحويلة أثناء قدومه من مناطق الجيزة والعياط متجها إلي محطة المرازيق، وهو ما أدي إلي خروجه عن مساره وانقلابه.



بين الموت والحياة خيط رفيع يفصل بينهما تفاصيل وأحداث لا تمحوها الذاكرة حادث قطار البدرشين جدد مآسي قطارات الصعيد المتكررة بسبب الإهمال المستمر .. مدينة البدرشين التى تبعد عن القاهرة 17 كيلو متر كانت شاهدة على حادث انقلاب قطار البدرشين الذى كان يؤدى، لولا العناية الإلهية، بحياة عشرات المواطينن من ركاب قطار الصعيد.