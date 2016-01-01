إطلاق اسم الشهيد طيار محمد الفرماوى على مدرسة الاميرية الإعدادية

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إطلاق اسم الشهيد نقيب طيار محمد الفرماوى على مدرسة الاميرية الإعدادية بنين تخليدًا وتكريمًا لبطولاته.



وأوصى عطية بنشر صور الشهيد وعرض سيرته العطرة ونبذه عن حياته الشخصية والعمليات الفدائية والتضحية بالنفس فى سبيل الوطن الغالى ليكون قدوة صالحة لطلاب المدرسة وجميع الطلاب ، حيث أن الشهيد ابن المدرسة وأتم دراسته الإعدادية بها ثم أكمل دراسته بمدرسة القبة العسكرية ومنها إلى الكلية العسكرية (القوات الجوية).



واستشهد النقيب طيار محمد صبرى الفرماوى يوم الخميس 6 فبراير أثناء تأدية واجبه الوطنى بتأمين وحماية الأجواء المصرية.



ووجه مدير تعليم القاهرة كلمة لوالد ووالدة الشهيد فخر الوطن قائلًا :"نحن اليوم فى فرح الشهيد وهذا أقل واجب نقدمه وشرف لنا أن يطلق اسم الشهيد على إحدى مدارس القاهرة".