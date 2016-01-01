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حوادث

غدًا.. الحكم في طعن عكاشة على حبسه بتهمة تزوير الدكتوراه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:30 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
محمد عبدالله
تصدر محكمة جنح النقض، غدًا السبت، حكمها في الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.

وقضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود في وقت سابق، بقبول استشكال توفيق عكاشة، ووقف تنفيذ حكم حبسه سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه وأيدت حكم حبسه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عرايس، قضت فى 10 مايو العام الماضى، بحبس البرلمانى السابق توفيق عكاشة لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة.

وألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على الإعلامى توفيق عكاشةبمنطقة العجوزة، وقال مصدر أمنى إن الشرطة ألقت القبض على عكاشة أثناء استقلاله سيارة فى منطقة العجوزة، موضحا أنه هارب من حكم بالحبس سنة بمدينة نصر لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.

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