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حوادث

غدا.. نظر طعن حسن مالك وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:30 م
حسن مالك
حسن مالك
محمد عبدالله
تنظر محكمة النقض غدًا السبت، طعن 56 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضرب الاقتصاد القومى" المتهم فيها حسن مالك وآخرون، لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

وكان النائب العام أحال الإخوانى حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصرى" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

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