ضبط 15 كيلو كبدة فاسدة في حملة بالمعصرة ..صور

تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع أجهزة حي المعصرة برئاسة محمد فؤاد عطيفي رئيس الحي من ضبط 15 كيلو كبدة غير صالحة وتم إعدامها بشارع المطار عزبة الهجانة.



من جانبه أوضح المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن الحملات اليومية للرقابة على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، نجحت في التخلص من كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة المطروحة للبيع في المنافذ.



وأكد محافظ القاهرة، ضرورة الاستمرارية فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



ووجه بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.







