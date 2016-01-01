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أخبار البلد

بروتوكول لتوفير لحوم خراف البرقي وماعز البور بأسعار مناسبة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:28 م
صدى البلد
وقعت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك بروتوكول تعاون مع المهندس محمد الجمال رئيس مؤسسة الحماية الاقتصادية للجميع ومؤسس مبادرة إحياء الخراف البرقي وماعز البور لتوفير لحوم الخراف البرقي في منافذ الوزارة والأسواق بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 30% من أجل رعاية محدودي الدخل استعدادا لعيد الأضحي.

واعتبرت "محرز"، ان العمل علي رعاية محدودي الدخل احد الأدوار المهمة للقطاع الخاص فالدولة بمفردها لن تستطيع أن تفعل كل شيئ ، مضيفة أن المبادرة التي يقوم بها المهندس محمد الجمال مبادرة طيبة وهدفها توفير أسعار اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة وايضا اعادة إحياء سلالة مهمة من الخراف كانت تشتهر بها مصر، ولكنها تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب الكثير من الأسباب.

وقال "الجمال"، ان دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور الدولة في حماية محدودي الدخل، مضيفا:"اننا جميعا في مركب واحد وعلي الجميع مساندة الدولة في ظل الظروف التي تمر بها"، مشيرا الى ان مبادرة إحياء الخراف البرقي هدفها توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، حيث انها تتميز بجودتها وقيمتها الغذائية العالية واسعارها المناسبة، لافتا الى ان تم الاتفاق علي استيراد أكثر من عشرة آلاف رأس خروف برقي من ليبيا لطرحها في الأسواق استعدادا لعيد الأضحي.

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