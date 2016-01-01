إعارة 91 معلمًا بكفر الشيخ للبحرين والسودان وسلطان عمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن انطباق شروط الإعارة على 91 معلمًا ومعلمة لدول البحرين وسلطنة عمان والسودان منهم 19 معلمًا ومعلمة للإعارة لدولة السودان و34 معلمًا ومعلمة لدولة عمان و38 معلمًا ومعلمة لدولة البحرين في تخصصات "الرياضيات، اللغة الانجليزية، علوم، دراسات للتعليم الابتدائي، عربي، فرنساوي، فلسفة، تربية رياضية، موجه مالي وإداري، تربية موسيقية، وتربية فنية، أحياء" لانطباق الشروط عليهم من حيث السن والمؤهل والتقدير.



جاء ذلك عقب تقدم الراغبين من المعلمين والمعلمات بأوراقهم لإدارة الإعارات بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ برئاسة محمود الغنام رئيس إدارة الإعارات بالمديرية تحت إشراف هناء شهاب وكيل المديرية ممن تنطبق عليهم الشروط من حيث السن والمؤهل والتقدير بناء على ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

