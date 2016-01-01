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كأس العالم

افتتاح بطولة الجمهورية لرياضة الـstreet workout

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:31 م
بطولة الجمهورية لرياضة
بطولة الجمهورية لرياضة “street workout
ريهام بكير
وسط حشود جماهيرية كبيرة انطلقت مساء اليوم الجمعة بطولة الجمهورية لرياضة “street workout” ، باستاد القاهرة الدولي في مجمع الصالات المغطاة صالة رقم 4.

وتقام البطولة للعام الثالث على التوالي تحت رعاية إسلام قرطام عضو مجلس إدارة مؤسسة صحاري والرئيس التنفيذي فريق " ko squad" برئاسة ، وبمشاركة 27 لاعبًا هم: هاني عبده ، محمد مكاوي ، عبدالرحمن عصام ، مازن احمد ،احمد محمد، محمود محمد ،حمزة عبد الله ،علاء شعبان ،عبد الرحمن ممدوح ، عمر جمال، أحمد إبراهيم ،مهند محمد ،احمد شعبان ،اشرف عادل ،احمد حسام ، محمود مسعد ، محمود ماهر ، مصعب سرحان ، زياد أحمد ، مؤمن عبده ، طارق حازم ، أحمد مجدي ، أحمد محمد عبدالعزيز ، صابر عنتر ، محمد العربي ، أحمد رفاعي.

وسيتم اختيار اللاعب الفائز بالمركز الأول لتمثيل مصر في بطولة العالم روسيا .

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