الديهي: مصر جزء أصيل من ترتيب المعادلة الإقليمية في المنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدول الغربية أصبحت تستعين برأي مصر في القضايا الإقليمية، بعكس السنوات الخمس الماضية، موضحًا أن ذلك بعد أن تأكدت القوى الكبرى من تأثير ومسيرة ووضوح وهيبة الدولة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "مصر في أسبوع" عبر فضائية "TEN": "مصر لها كلمة في الملف الليبي والقضية الفلسطينية وما يحدث في اليمن، ودورها أصبح مهمًا في المعادلة الإقليمية، وكانت رقم متغير في المعادلة حسب القوة أو الضعف أو المصالح الدولية لكن الآن أصبحت رقمًا ثابتً في المعادلة الإقليمية أو الدولية ولا يمكن أن تفسر أي ظاهرة في المنطقة إلا بالرجوع اليها".