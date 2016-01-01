ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة بدار السلام

تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع أجهزة حي دار السلام برئاسة محمد فؤاد عطيفي رئيس الحي من ضبط 150 كجم لحوم ببدروم عمارة سكنية وغلق محل جزارة ومحل اسماك وصيدلية غير مرخصين.



من جانبه أوضح المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن الحملات اليومية للرقابة على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، نجحت في التخلص من كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة المطروحة للبيع في المنافذ.



وأكد محافظ القاهرة، ضرورة الاستمرارية فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وطالب بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





