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وزير النقل عن حادث البدرشين: الحمدلله مفيش وفيات.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:33 م
هشام عرفات وزير النقل
هشام عرفات وزير النقل
حمزة شعيب
علق الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على حادث قطار البدرشين، قائلًا: "الله أعلم حصل إزاي، والحمد لله إن مافيش وفيات، ده كرم كبير من عند ربنا"، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تحدث في بلاد أخرى وليس مصر فقط.

وتابع "وزير النقل"، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن اللجنة الفنية هي التي ستحدد أسباب وقوع حادث البدرشين، متابعًا: "الموضوع حساس جدًا لأنه يتعلق بالأمن والأمان والسلامة، والإشارات هى سبب الحادث".

وأكمل: "اخترقنا المشكلة وقادرين على حلها، ولكن نحتاج إلى وقت، حيث يوجد لدينا مشاكل في السكك الحديد لعدم تطويرها منذ فترة طويلة"، مضيفا: "وإحنا داخلين في مشروعات تطوير خيالية".

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