موسكو ترد بقوة على اتهام أمريكا بتدخل المخابرات الروسية بالانتخابات





وقالت الوزارة في بيان إن الغرض من تلك الاتهامات هو تعكير الجو قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأضاف البيان: "من الواضح أن الهدف من تلك الاتهامات هو تعكير الأجواء قبل القمة الروسية الأمريكية".





وأشار البيان إلى أن القوى السياسية الأمريكية المؤثرة التي تعارض تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن تحاول حاليًا استخدام الاتهامات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات كوسيلة للضغط.





وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لـ 12 ضابط بالمخابرات الروسية لاختراقهم حواسيب الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية منذ عامين بهدف مساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات.





ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على الاتهامات الجديدة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى عدد من ضباط المخابرات الروسية في إطار التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.