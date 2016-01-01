ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موسكو ترد بقوة على اتهام أمريكا بتدخل المخابرات الروسية بالانتخابات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:27 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
محمد عثمان
ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على الاتهامات الجديدة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى عدد من ضباط المخابرات الروسية في إطار التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن الغرض من تلك الاتهامات هو تعكير الجو قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف البيان: "من الواضح أن الهدف من تلك الاتهامات هو تعكير الأجواء قبل القمة الروسية الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن القوى السياسية الأمريكية المؤثرة التي تعارض تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن تحاول حاليًا استخدام الاتهامات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات كوسيلة للضغط.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لـ 12 ضابط بالمخابرات الروسية لاختراقهم حواسيب الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية منذ عامين بهدف مساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات.

ترشيحاتنا

نكشف تفاصيل أزمة تامر حسني مع روتانا

النجاح من رحم المعاناة .. أبطال الثانوية العامة يسردون قصص كفاحهم..هاجر :إحنا على قدنا وبنزل أساعد أبويا في الغيط.. محمود : بساعد والدتي في بيع الأنابيب بعد وفاه والدي وأفخر أنني ابن لهذه السيدة

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

تعرف على موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

إصابة مساعد وزير الصحة بأزمة قلبية أثناء زيارته لمصابي البدرشين

داعش يتبنى الهجوم على نقطة تفتيش أمني وسط السعودية

جروس يُعلن تشكيل الزمالك في الشوط الثالث أمام الوصل

بلطجي يستغل كلبا شرسا لتمزيق جسد شاب.. فيديو

رئيس الوزراء يتابع حادث انقلاب قطار البدرشين مع الوزراء المعنيين.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث قطار البدرشين

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

الإسعاف تكشف عن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار البدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

شاهد.. وزيرة الصحة: 58 مصابا في حادث قطار البدرشين ولا وفيات

فيديو

أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو
استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو
وزير النقل عن حادث البدرشين: الحمدلله مفيش وفيات.. فيديو
تعرف على طريقة ضبط معدل السكر في الدم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟